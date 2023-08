Allettato a parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allettato a parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUSINGATO

Significato/Curiosita : Allettato a parole

L'organizzazione e le tattiche migliorarono; i soldati americani erano allettati con premi in denaro e con promesse di terra, ma in generale erano anche... Distribuirlo nel regno unito. il regista, per tutta risposta, si è dichiarato "lusingato" da questa reazione, in quanto il suo intento era proprio quello di realizzare...