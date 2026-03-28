Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo' è 'Lenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENZA

Perché la soluzione è Lenza? La lenza rappresenta un elemento fondamentale nella pesca, in quanto si tratta del filo che collega l'amo alla canna o alla lenza stessa. Essa deve essere resistente, flessibile e adatta alle condizioni dell'acqua e del pesce che si intende catturare. La qualità della lenza influisce direttamente sulla riuscita della pesca, permettendo di mantenere saldo l'amo e di resistere alle sollecitazioni del pesce che tenta di sfuggire. La scelta corretta della lenza è essenziale per un'esperienza di pesca efficace.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lenza

Quando la definizione "Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo" conferma che la soluzione 'Lenza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lenza

L Livorno E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nella pesca è il filo a cui si attacca l amo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lenza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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