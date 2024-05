Calice usato da Gesù

Nome proprio

Curiosità su: Il Graal (scritto talora anche Gral) o, secondo la tradizione medievale, il Sacro Graal o Santo Graal, è la leggendaria coppa con la quale Gesù celebrò l'Ultima Cena e nella quale Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue sgorgato dal suo costato trafitto dalla Lancia del centurione romano Longino durante la crocifissione. Il termine si suppone derivi dal latino medievale gradalis o dal greco at (kratr «vaso») e designa in francese antico una coppa o un piatto. Il termine italiano corrispondente è gradale. Da un punto di vista simbolico, il Graal allude al possesso di una conoscenza esoterica o iniziatica, che da un lato viene elargita da Dio, ma dall'altro comporta una conquista riservata a coloro in grado di accoglierne il mistero e degni dell'enorme potere magico in essa racchiuso. Come sintetizzato da Étienne Gilson:

Parsifal ( approfondimento) m

uno dei cavalieri della tavola rotonda di Re Artù che ritrovò il sacro Graal

Etimologia / Derivazione

da pierce-val, ovverlo colui che si apre una via

Varianti