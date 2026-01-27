Coleottero che gli Egizi consideravano sacro

SOLUZIONE: SCARABEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coleottero che gli Egizi consideravano sacro" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coleottero che gli Egizi consideravano sacro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scarabeo? Nell'antico Egitto, questo insetto era ritenuto un simbolo di rinascita e protezione. Era spesso rappresentato in arte e amuleti, considerato un animale sacro che simboleggiava il ciclo della vita. La sua presenza era associata alla resurrezione e alla forza spirituale. Gli Egizi lo veneravano come un simbolo di fertilità e rigenerazione, attribuendogli un ruolo speciale nel loro culto e nelle credenze religiose.

Per risolvere la definizione "Coleottero che gli Egizi consideravano sacro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coleottero che gli Egizi consideravano sacro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scarabeo:

S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona B Bologna E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coleottero che gli Egizi consideravano sacro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

