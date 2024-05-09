Il sacro calice

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il sacro calice' è 'Graal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAAL

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Perché la soluzione è Graal? Il sacro calice è un oggetto di grande importanza simbolica e spirituale, spesso associato a riti religiosi e misteri antichi. La sua figura evoca un senso di sacralità e di ricerca spirituale, rappresentando un simbolo di perfezione e di mistero. La parola GRAAL si collega strettamente a questa immagine, richiamando la leggenda del calice che avrebbe contenuto il sangue di Cristo. La sua evocazione ha alimentato miti e leggende, mantenendo vivo il suo significato simbolico nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sacro calice". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il sacro calice nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Graal

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il sacro calice" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sacro calice" conferma che la soluzione 'Graal' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Graal

G Genova R Roma A Ancona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sacro calice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Graal' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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