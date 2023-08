Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRAAL

Significato/Curiosita : Il sacro calice usato da gesu durante l ultima cena

Che, durante la prima crociata (del 1099), i genovesi trovarono il calice usato da gesù nell'ultima cena. lo stesso argomento in dettaglio: sacro catino... Significati, vedi graal (disambigua). il graal (scritto talora anche gral) o, secondo la tradizione medievale, il sacro graal o santo graal, è la leggendaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena : sacro; calice; usato; gesù; durante; ultima; cena; È l anello protagonista del film sacro GRA; Si contrappone al sacro ; Un libro sacro degli Ebrei; Gianfranco regista di sacro GRA; Edificio sacro del mondo islamico; In fondo al calice ; Nel fiore è dentro il calice ; Un leggendario calice ; Il calice in cui bevve Gesù; Il risuonare di un calice urtato; Apparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientifica; Materiale simile al vimini usato in arredamento; Il nomignolo usato nel web; usato impiegato; Un carattere usato nei PC; Appellativo con cui veniva chiamato gesù ; Credono tutti in gesù ; La sigla sui violini di Guarneri del gesù ; La città della giovinezza di gesù ; Aiuta gesù a portare la Croce; Rendeva insensibile un paziente durante l operazione; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza; Si affollavano durante le incursioni aeree nemiche; Il famoso transatlantico che colò a picco durante il viaggio inaugurale; I bombardieri americani dell ultima guerra; L ultima di Beethoven; La banda di ladri la fa a lavoro ultima to; La penultima e la più solenne delle otto ore canoniche; Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo; Il colpo di scena a Londra ing; Scena ri narrativi futuri poco desiderabili; Custodisce gli arredi della scena ; cena senza pari; Sono vicine in scena ;

Cerca altre Definizioni