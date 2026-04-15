La Pietà Rondanini fu la sua ultima opera

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La Pietà Rondanini fu la sua ultima opera' è 'Michelangelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICHELANGELO

Perché la soluzione è Michelangelo? Michelangelo, grande artista del Rinascimento, è noto per aver creato alcune delle opere più raffinate e significative della storia dell'arte. Tra queste, la Pietà Rondanini rappresenta la sua ultima realizzazione, un capolavoro che riflette la maturità artistica e il profondo sentimento dell'autore. Questa scultura, incompleta, mostra un'interpretazione più espressiva e meno idealizzata rispetto alle sue opere precedenti. La Pietà Rondanini testimonia la fine della lunga carriera di Michelangelo e il suo continuo impegno nel perfezionamento artistico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Pietà Rondanini fu la sua ultima opera". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La Pietà Rondanini fu la sua ultima opera nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Michelangelo

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Michelangelo

M Milano I Imola C Como H Hotel E Empoli L Livorno A Ancona N Napoli G Genova E Empoli L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Pietà Rondanini fu la sua ultima opera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Michelangelo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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