Piccoli grappoli d uva - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RACIMOLI

Significato/Curiosita : Piccoli grappoli d uva

Terreno calcareo, che è il comune terreno da vigna europeo. varietà di uva nera. grappoli con acini leggermente superiori alle altre varietà del gruppo e scarsa... Luna di grappoli a gennaio luna di racimoli a febbraio, è uno di quei proverbi popolari che si occupa di informarci sui tempi ottimali della coltivazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

