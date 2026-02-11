È vacua quella di chi resta imbambolato

SOLUZIONE: ESPRESSIONE

Perché la soluzione è Espressione? L'espressione si riferisce a un atteggiamento di chi appare smarrito o senza reazione, spesso con lo sguardo fisso e senza emozioni evidenti. Quando una persona rimane imbambolata, il volto e il volto riflettono quella condizione di vuoto e inattività. Questa espressione può indicare stupore, confusione o semplicemente un momento di assenza di pensieri attivi. È un modo di comunicare senza parole uno stato di smarrimento o di pensiero assente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È vacua quella di chi resta imbambolato" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vacua quella di chi resta imbambolato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La definizione "È vacua quella di chi resta imbambolato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vacua quella di chi resta imbambolato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Espressione:

E Empoli S Savona P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vacua quella di chi resta imbambolato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

