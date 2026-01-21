Dànno fiori a grappoli

SOLUZIONE: GLICINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dànno fiori a grappoli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dànno fiori a grappoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Glicini? Il glicino è una pianta che produce fiori a grappoli pendenti, creando un'atmosfera profumata e decorativa. Questi fiori, spesso di colore viola o bianco, si sviluppano in grandi ciuffi che adornano pergolati, muri e giardini. La loro bellezza e fragranza li rendono molto apprezzati in molte culture. Il glicino rappresenta un simbolo di amicizia e affetto, grazie alla sua fioritura abbondante e ornamentale.

Se la definizione "Dànno fiori a grappoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dànno fiori a grappoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Glicini:

G Genova L Livorno I Imola C Como I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dànno fiori a grappoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

