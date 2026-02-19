Parte mobile del telaio

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte mobile del telaio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parte mobile del telaio' è 'Liccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte mobile del telaio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte mobile del telaio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Liccio? Il liscio rappresenta una componente fondamentale del telaio di un veicolo o di una struttura, essendo quella parte che può muoversi rispetto ad altre sezioni. La sua funzione principale è permettere il movimento o l'adattamento di parti diverse, contribuendo alla stabilità e alla flessibilità complessiva del sistema. Questa parte, spesso realizzata con materiali resistenti e leggeri, si integra con altri elementi strutturali per garantire la funzionalità e la sicurezza dell'insieme. La sua presenza è essenziale per il corretto funzionamento di molte macchine e strutture.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Parte mobile del telaio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Liccio

Per risolvere la definizione "Parte mobile del telaio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte mobile del telaio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Liccio:

L Livorno I Imola C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte mobile del telaio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Parte mobile di strumenti di misuraLa parte mobile dello zipParte mobile dei mobiliParte mobile del cranioÈ mobile in certe barche a vela