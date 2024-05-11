Parte mobile di strumenti di misura nei cruciverba: la soluzione è Corsoio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte mobile di strumenti di misura' è 'Corsoio'.

CORSOIO

Approfondisci la parola di 7 lettere Corsoio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Mettere a punto strumenti di misuraLa parte mobile dello zipFa parte del Sistema internazionale di unità di misuraLa misura della parte immersa di una naveRegolare gli strumenti di misura

Se "Parte mobile di strumenti di misura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

I Imola

O Otranto

