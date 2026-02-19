Si ottiene anestetizzando la parte

Home / Soluzioni Cruciverba / Si ottiene anestetizzando la parte

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si ottiene anestetizzando la parte' è 'Insensibilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSENSIBILITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si ottiene anestetizzando la parte" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si ottiene anestetizzando la parte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Insensibilità? L’insensibilità è uno stato in cui una persona o una parte del corpo perde temporaneamente la sensazione di dolore o tatto. Questo fenomeno può essere indotto attraverso vari metodi, come l’uso di anestetici locali che bloccano i segnali nervosi, permettendo di operare o trattare senza che il paziente avverta fastidio. La riduzione della sensibilità è fondamentale in ambito medico, poiché consente interventi più sicuri e meno dolorosi. La capacità di annullare temporaneamente la percezione sensoriale rappresenta un'importante risorsa nella cura e nella gestione di numerose procedure cliniche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si ottiene anestetizzando la parte nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Insensibilità

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si ottiene anestetizzando la parte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si ottiene anestetizzando la parte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Insensibilità:

I Imola N Napoli S Savona E Empoli N Napoli S Savona I Imola B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si ottiene anestetizzando la parte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroParte dell uovo che non si mangiaSi ottiene distillando la canna da zucchero grezzaParte che non si usaLo stupefacente che si ottiene dalla canapa indiana