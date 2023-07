Si ottiene distillando la canna da zucchero grezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene distillando la canna da zucchero grezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RUM AGRICOLO

Significato/Curiosità : Si ottiene distillando la canna da zucchero grezza

Il rum agricolo è un tipo di rum ottenuto attraverso il processo di distillazione della canna da zucchero grezza. Questo metodo di produzione è tipico delle regioni caraibiche, come l'arcipelago delle Antille Francesi. La canna da zucchero viene raccolta, spremuta per estrarre il succo e poi fermentata per creare una soluzione alcolica chiamata "vino di canna". Questo vino viene quindi sottoposto a distillazione per separare l'alcol dalle impurità, ottenendo così il rum agricolo. Rispetto ad altri tipi di rum, il rum agricolo è noto per il suo gusto caratteristico e per il suo profilo aromatico più complesso. Ha un sapore agrumato, erbaceo e vegetale, che riflette le caratteristiche naturali della canna da zucchero utilizzata nella sua produzione. Il rum agricolo è apprezzato da molti intenditori per la sua qualità artigianale e la sua connessione con le tradizioni culturali e storiche delle regioni in cui è prodotto.

