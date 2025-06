Parte dell uovo che non si mangia nei cruciverba: la soluzione è Guscio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parte dell uovo che non si mangia' è 'Guscio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUSCIO

Curiosità e Significato... La parola Guscio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Guscio.

Perché la soluzione è Guscio? Il guscio è la parte esterna dura dell’uovo, che lo protegge da danni e agenti esterni. È composto principalmente da carbonato di calcio e non si mangia, ma è fondamentale per preservare l’interno delicato del prodotto. Una volta sgusciato, si può utilizzare in cucina o in altri usi creativi. Insomma, il guscio è il custode dell’uovo prima di diventare un ingrediente gustoso.

G Genova

U Udine

S Savona

C Como

I Imola

O Otranto

