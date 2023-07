Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : KLEKSOGRAFIA

Significato/Curiosita : Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro

kleksografia è l'arte di produrre una immagine piegando un foglio contenente macchie di inchiostro inkblots. il pioniere di tale arte fu justinus kerner... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro :

