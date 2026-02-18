Respirare affannosamente

SOLUZIONE: ANSARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Respirare affannosamente" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Respirare affannosamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ansare? Quando si manifesta una respirazione rapida e affannosa, si dice che si ansa. Questo fenomeno può indicare disagio, fatica o una reazione a uno sforzo intenso. È comune durante momenti di stress o malattie, segnalando che il corpo ha bisogno di più ossigeno. La capacità di ansare permette di aumentare l'apporto di aria ai polmoni in situazioni di emergenza o di fatica estrema.

La soluzione associata alla definizione "Respirare affannosamente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Respirare affannosamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ansare:

A Ancona N Napoli S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Respirare affannosamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

