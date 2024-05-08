Respirare molto affannosamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Respirare molto affannosamente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Respirare molto affannosamente' è 'Rantolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANTOLARE

Perché la soluzione è Rantolare? Il termine che indica l'atto di respirare molto affannosamente si riferisce a un suono particolare prodotto durante la respirazione. Quando una persona manifesta questa condizione, emette un suono rauco e intermittente, spesso associato a difficoltà respiratorie o a situazioni di disagio fisico. Questo rumore, che si può sentire chiaramente, deriva da un'ostruzione o da un'irregolarità nel passaggio dell'aria attraverso le vie respiratorie. La presenza di questo suono può indicare uno stato di affanno o di problema respiratorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Respirare molto affannosamente". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Respirare molto affannosamente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rantolare

La definizione "Respirare molto affannosamente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Respirare molto affannosamente" conferma che la soluzione 'Rantolare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rantolare

R Roma A Ancona N Napoli T Torino O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Respirare molto affannosamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rantolare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ansare faticosamenteRespirare affannosamenteMolto in FranciaMolto gustosiMolto redditiziaLunghissima auto molto scenografica fra