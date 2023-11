La definizione e la soluzione di: Desiderare affannosamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Desiderare affannosamente

Dell'azione, nella quale chi stava attaccando è costretto a tornare affannosamente in difesa. coi fiocchi si dice di una cosa particolarmente riuscita... Il mare di ghiaccio (in tedesco Das Eismeer), conosciuto anche come Il naufragio della speranza, è un dipinto di Caspar David Friedrich la cui ...