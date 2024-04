La definizione e la soluzione di 5 lettere: Costringe a non respirare. APNEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'apnea è l'assenza di respirazione esterna o una pausa della respirazione superiore ai 15 secondi. Durante l'apnea non c'è movimento dei muscoli della respirazione ed il volume dei polmoni rimane inizialmente invariato. Questo non vale per l'apnea in acqua: scendendo in profondità infatti il volume dei polmoni si riduce in modo inversamente proporzionale rispetto alla pressione dell'acqua. A seconda dell'apertura delle vie respiratorie può esserci o meno un flusso di gas tra i polmoni e l'ambiente; lo scambio di gas tra i polmoni e la respirazione cellulare non viene influenzato.

apnea ( approfondimento) f (pl.: apneee)

(medicina) assenza, sospensione temporanea dell'attività respiratoria immergersi completamente sott'acqua solo trattenendo il respiro, senza l'ausilio di apparecchi respiratori

Sillabazione

a | pnè | a

Etimologia / Derivazione

dal greco antico pa "senza respirare"

Parole derivate