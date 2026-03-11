Si percorre affannosamente

SOLUZIONE: ERTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si percorre affannosamente" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si percorre affannosamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Erta? La parola ERTA si riferisce a un movimento che si compie con fatica e sforzo, spesso associato a una salita ripida o difficile da affrontare. Quando si attraversa un sentiero in salita, si può sperimentare una sensazione di affanno e resistenza, tipica di chi percorre con difficoltà un percorso impegnativo. Questo termine richiama l’immagine di una salita impegnativa, dove il corpo si sforza per avanzare contro la pendenza. La parola rappresenta quindi un’azione di fatica nel superare una difficoltà.

La soluzione associata alla definizione "Si percorre affannosamente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si percorre affannosamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erta:

E Empoli R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si percorre affannosamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

