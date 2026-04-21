Permette al sub di respirare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Permette al sub di respirare' è 'Boccaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOCCAGLIO

Perché la soluzione è Boccaglio? Il boccaglio è un componente fondamentale per i subacquei, in quanto consente loro di respirare facilmente durante le immersioni. La sua funzione principale è quella di offrire un passaggio d'aria stabile e sicuro mentre si trova sott'acqua, mantenendo l'operatore fresco e senza sforzi eccessivi. Realizzato con materiali resistenti e confortevoli, il boccaglio si adatta alla bocca del sub per garantire un collegamento efficace tra respiratore e ambiente marino. La sua importanza è evidente in ogni esplorazione subacquea.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Permette al sub di respirare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Permette al sub di respirare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Boccaglio

Se la definizione "Permette al sub di respirare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Permette al sub di respirare" conferma che la soluzione 'Boccaglio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Boccaglio

B Bologna O Otranto C Como C Como A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Permette al sub di respirare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Boccaglio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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