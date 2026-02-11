Ordine di anfibi senza arti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ordine di anfibi senza arti' è 'Apodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APODI

Perché la soluzione è Apodi? Gli apodi sono animali appartenenti alla classe degli anfibi, caratterizzati dalla mancanza di arti. Sono spesso noti per la loro capacità di muoversi rapidamente attraverso il suolo o l'acqua, usando il loro corpo snello e muscoloso. Questi organismi si adattano a ambienti umidi e sono importanti per l'ecosistema, contribuendo al controllo di insetti e alla catena alimentare. La loro peculiarità principale è l'assenza di arti, che li distingue da altri anfibi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ordine di anfibi senza arti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ordine di anfibi senza arti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Ordine di anfibi senza arti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Apodi

Per risolvere la definizione "Ordine di anfibi senza arti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ordine di anfibi senza arti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Apodi:

A Ancona P Padova O Otranto D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ordine di anfibi senza arti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

