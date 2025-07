Agiscono senza ordine nei cruciverba: la soluzione è Arruffoni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Agiscono senza ordine' è 'Arruffoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARRUFFONI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Arruffoni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arruffoni? Arruffoni si riferisce a persone che si comportano in modo disordinato o confuso, spesso agendo senza un piano preciso o un ordine logico. Sono individui che si muovono tra le cose senza una chiara strategia, creando un senso di caos. In sintesi, rappresentano chi agisce in modo scomposto e poco organizzato, lasciando intendere che il loro modo di fare è tutto tranne che lineare o pianificato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Agiscono senza riflettereCostumi senza costiOste senza pariEdifici in cui si osserva l ordineL isola inglese dei gatti senza coda

A Ancona

R Roma

R Roma

U Udine

F Firenze

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

E L N I M A V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIMINALE" VIMINALE

