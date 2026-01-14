Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri' è 'Rospi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rospi? I rospi sono piccoli anfibi noti per la loro riluttanza a ingerire cibo. Quando si tratta di alimentarsi, spesso mostrano una certa resistenza, preferendo evitare di inghiottire con facilità. Questa caratteristica li distingue da altri anfibi e riflette il loro comportamento prudente. La loro natura timorosa si manifesta anche attraverso il modo in cui rifiutano di inghiottire facilmente, rendendoli creature uniche nel mondo animale.

La definizione "Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rospi:

R Roma O Otranto S Savona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anfibi che si inghiottiscono malvolentieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

