Il monte ai cui piedi scorrono le sorgenti del Po - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte ai cui piedi scorrono le sorgenti del Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONVISO

Significato/Curiosita : Il monte ai cui piedi scorrono le sorgenti del po

Raggiungono il loro massimo con il col nudo (2.472 m). le colline venete appartengono principalmente alla fascia che si allunga ai piedi delle prealpi... Come è il monviso. infatti, guardandolo dalla pianura padana, la sua forma piramidale si erge imponente quasi dal nulla, rendendo il monviso visibile e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

