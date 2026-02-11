Carducci cantò quella di Legnano

Home / Soluzioni Cruciverba / Carducci cantò quella di Legnano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Carducci cantò quella di Legnano' è 'Battaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATTAGLIA

Perché la soluzione è Battaglia? Il poeta ricordò con orgoglio il momento storico in cui le forze italiane si scontrarono in un combattimento memorabile, simbolo di resistenza e unità nazionale. Questa lotta rappresenta un episodio di grande valore e sacrificio, celebrato come esempio di coraggio e determinazione. La scena di scontro tra eserciti riveste un significato profondo nella memoria collettiva, diventando un simbolo di lotta e libertà per il paese.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carducci cantò quella di Legnano" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carducci cantò quella di Legnano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Carducci cantò quella di Legnano nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Battaglia

La definizione "Carducci cantò quella di Legnano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carducci cantò quella di Legnano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Battaglia:

B Bologna A Ancona T Torino T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carducci cantò quella di Legnano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo scontro in cui Farinata degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260La battaglia che costò il trono a Napoleone IIIUno scontro che vide la disfatta di NapoleoneCarducci lo immortalò ne La canzone di LegnanoCantò la virtù di PenelopeCarducci scrisse le barbareCantò Roma in fiammeCanto celebrativo