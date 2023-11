La definizione e la soluzione di: Carducci lo immortalò ne La canzone di Legnano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ALBERTO DA GIUSSANO

Significato/Curiosita : Carducci lo immortalo ne la canzone di legnano

Borgo, in erma valle, cui fan le digradanti alpi corona, vissi oscuri i miei dì, ...» con questi versi della poesia intitolata a fedele lampertico, scritta... Alberto da Giussano (in lombardo Albert de Giussan, in latino Albertus de Gluxano) è un personaggio leggendario del XII secolo che avrebbe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

