Cantò la virtù di Penelope

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cantò la virtù di Penelope' è 'Omero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMERO

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Perché la soluzione è Omero? Omero è un poeta dell'antica Grecia famoso per aver cantato le gesta di eroi e divinità, ma anche per aver narrato le storie di Penelope, simbolo di fedeltà e saggezza. La sua voce, attraverso i versi epici, rende viva la virtù di Penelope, che con pazienza e lealtà aspetta il ritorno del marito. Le sue parole trasmettono valori universali, rendendo eterna la figura di Penelope nel patrimonio culturale. La sua poesia continua a ispirare e a emozionare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cantò la virtù di Penelope". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cantò la virtù di Penelope nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omero

Per risolvere la definizione "Cantò la virtù di Penelope", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cantò la virtù di Penelope" conferma che la soluzione 'Omero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Omero

O Otranto M Milano E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cantò la virtù di Penelope" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Omero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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