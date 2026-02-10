Hanno una targa ridotta

SOLUZIONE: CICLOMOTORI

Perché la soluzione è Ciclomotori? I ciclo motori sono veicoli di piccole dimensioni con una targa più piccola rispetto a quella delle auto. Sono ideali per muoversi agilmente nel traffico urbano e spesso utilizzano motori di piccola cilindrata. La loro facilità di parcheggio e leggerezza li rendono molto pratici per gli spostamenti quotidiani. La targa ridotta rappresenta un elemento distintivo che identifica questi mezzi come ciclomotori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno una targa ridotta" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno una targa ridotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Per risolvere la definizione "Hanno una targa ridotta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno una targa ridotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ciclomotori:

C Como I Imola C Como L Livorno O Otranto M Milano O Otranto T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno una targa ridotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

