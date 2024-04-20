Una targa siciliana
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Una targa siciliana' è 'Pa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PA
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una targa siciliana
- Risposta: PA
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: P_
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Una targa siciliana nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Pa
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una targa siciliana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pa'.
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Pa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una targa siciliana". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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