Hanno una targa più piccola

: Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore. Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Giuridicamente, vengono considerati ciclomotori anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio; tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente, in alcune giurisdizioni, alcuni particolari veicoli a quattro ruote (come le minicar).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: ciclomotori m pl . plurale di ciclomotore. Sillabazione: ci | clo | mo | tó | ri. Etimologia / Derivazione: vedi ciclomotore .