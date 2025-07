Si guidano a 14 anni nei cruciverba: la soluzione è Ciclomotori

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si guidano a 14 anni' è 'Ciclomotori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICLOMOTORI

Curiosità e Significato... La parola Ciclomotori è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciclomotori.

Perché la soluzione è Ciclomotori? I ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote, ideali per muoversi in città e spesso utilizzati dai giovani. La loro caratteristica principale è la cilindrata contenuta, che permette di guidarli già a 14 anni con patente AM. Sono un modo pratico e sostenibile per spostarsi, combinando velocità e semplicità di utilizzo. Sono davvero un mezzo di trasporto molto diffuso tra i più giovani.

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

