Hanno la cappa affumicata

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno la cappa affumicata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno la cappa affumicata' è 'Camini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMINI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Camini? I camini sono strutture architettoniche progettate per favorire la fuoriuscita dei fumi derivanti dalla combustione di legna o altri combustibili. La loro caratteristica principale è la presenza di una cappa affumicata, che permette di convogliare il fumo verso l’esterno dell’edificio, garantendo un ambiente interno più salubre. Questi elementi sono fondamentali nelle abitazioni tradizionali e nelle case di campagna, contribuendo anche all’estetica e all’atmosfera rustica degli spazi domestici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno la cappa affumicata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Hanno la cappa affumicata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Camini

Per risolvere la definizione "Hanno la cappa affumicata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno la cappa affumicata" conferma che la soluzione 'Camini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Camini

C Como A Ancona M Milano I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno la cappa affumicata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Camini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli ingressi di Babbo NataleFumano soprattutto d invernoHanno una cappa nerissimaHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerine