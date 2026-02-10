La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia

SOLUZIONE: RECTO

Perché la soluzione è Recto? Il termine si riferisce alla parte principale e visibile di un oggetto come un foglio o una medaglia, spesso quella che si guarda per prima. Questa superficie, di solito decorata o impressa, rappresenta il lato più importante o distintivo. È la faccia che si presenta frontalmente e che contiene le informazioni o i disegni principali. In ambito numismatico o grafico, indica la parte frontale del supporto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Se la definizione "La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Recto:

R Roma E Empoli C Como T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La faccia anteriore di un foglio o di una medaglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

