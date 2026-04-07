Una cavità delle ossa della faccia

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una cavità delle ossa della faccia' è 'Seno Paranasale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENO PARANASALE

Perché la soluzione è Seno Paranasale? Il seno paranasale rappresenta una cavità situata all’interno delle ossa della faccia, caratterizzata da un rivestimento di mucosa che si apre nelle cavità nasali. Questa struttura svolge un ruolo importante nel riscaldamento e nell’umidificazione dell’aria inspirata, oltre a contribuire alla qualità della voce e alla riduzione del peso del cranio. La presenza di queste cavità permette un’interazione complessa tra il sistema respiratorio e le strutture facciali, rendendo il loro funzionamento essenziale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cavità delle ossa della faccia". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una cavità delle ossa della faccia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Seno Paranasale

Per risolvere la definizione "Una cavità delle ossa della faccia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cavità delle ossa della faccia" conferma che la soluzione 'Seno Paranasale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Seno Paranasale

S Savona E Empoli N Napoli O Otranto P Padova A Ancona R Roma A Ancona N Napoli A Ancona S Savona A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cavità delle ossa della faccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Seno Paranasale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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