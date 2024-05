La Soluzione ♚ Una faccia del foglio

: RECTO - RETRO

La soluzione di Una faccia del foglio per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Copia

Curiosità su Una faccia del foglio: Il foglio quotidiano, meglio conosciuto come il foglio, è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato il 30 gennaio 1996 da giuliano ferrara... Il recto e il verso sono rispettivamente il "diritto" e il "rovescio" – ossia la pagina anteriore e la pagina posteriore – di un foglio di un codice, libro, quotidiano, periodico, opuscolo o banconota. Nelle lingue scritte da sinistra a destra, come l'italiano, il recto è la pagina di destra e il verso è la pagina di sinistra seguente; in un libro aperto che mostra due pagine, quella di destra è il recto di un foglio e quella di sinistra è il verso del foglio precedente. Sono termini tecnici usati soprattutto in bibliografia e in editoria, anche se possono essere estesi ad altri ambiti e, in francese, sono entrati nel linguaggio comune. I ...

