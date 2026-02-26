Un foglio non originale

SOLUZIONE: FOTOCOPIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un foglio non originale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un foglio non originale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Fotocopia? Una fotocopia è un'immagine riprodotta di un documento o di un foglio già esistente, creata tramite un'apparecchiatura che copia fedelmente il contenuto senza alterazioni. Spesso viene utilizzata per condividere informazioni o distribuire materiali senza dover usare il documento originale, mantenendo intatta la qualità visiva e il testo. Questa procedura permette di ottenere molte copie in breve tempo, facilitando il lavoro di uffici, scuole e altri ambienti. La fotocopia rappresenta un metodo pratico e rapido di duplicazione.

Se la definizione "Un foglio non originale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un foglio non originale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fotocopia:

F Firenze O Otranto T Torino O Otranto C Como O Otranto P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un foglio non originale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

