Così è la faccia dell impudente

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è la faccia dell impudente' è 'Tosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOSTA

Perché la soluzione è Tosta? La parola che descrive l'aspetto di una persona sfacciata è associata a un volto che trasmette sfida e mancanza di pudore. Quando qualcuno si comporta con atteggiamento impudente, il suo viso può apparire audace, quasi sfidante, e comunica senza esitazioni la propria mancanza di remore. Questa espressione diventa un simbolo visivo di un comportamento irriverente e sfacciato. La descrizione di una faccia così rappresenta perfettamente la natura di una persona priva di vergogna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è la faccia dell impudente". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Così è la faccia dell impudente nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tosta

Quando la definizione "Così è la faccia dell impudente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è la faccia dell impudente" conferma che la soluzione 'Tosta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tosta

T Torino O Otranto S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è la faccia dell impudente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tosta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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