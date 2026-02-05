Massa di gente in movimento

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Massa di gente in movimento' è 'Fiumana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIUMANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Massa di gente in movimento" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Massa di gente in movimento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fiumana? Una grande quantità di persone che si spostano insieme crea un flusso intenso e continuo. Questo fenomeno si manifesta spesso in eventi pubblici o durante le emergenze, quando molte persone si muovono contemporaneamente verso un obiettivo comune. La presenza di una massa così numerosa può generare sensazioni di energia o di agitazione, a seconda del contesto. Si tratta di un movimento collettivo che si fa sentire e che coinvolge molti individui.

Per risolvere la definizione "Massa di gente in movimento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Massa di gente in movimento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fiumana:

F Firenze I Imola U Udine M Milano A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Massa di gente in movimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

