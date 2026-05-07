Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde' è 'Decadentismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECADENTISMO

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Perché la soluzione è Decadentismo? Il Decadentismo è un movimento culturale e letterario che si sviluppò alla fine dell'Ottocento, caratterizzato da un senso di stanchezza nei confronti della società e di ricerca di forme artistiche e stilistiche nuove ed eleganti. Scrittori come D'Annunzio e Oscar Wilde si distinsero per l'uso di un linguaggio ricercato, un senso di finezza e una predilezione per temi come l'estetismo, la sensualità e la decadenza. Questo movimento rifletteva un'epoca di crisi e di trasformazioni profonde nella cultura europea.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Decadentismo

La soluzione associata alla definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" conferma che la soluzione 'Decadentismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Decadentismo

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decadentismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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