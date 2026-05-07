Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde' è 'Decadentismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECADENTISMO
Perché la soluzione è Decadentismo? Il Decadentismo è un movimento culturale e letterario che si sviluppò alla fine dell'Ottocento, caratterizzato da un senso di stanchezza nei confronti della società e di ricerca di forme artistiche e stilistiche nuove ed eleganti. Scrittori come D'Annunzio e Oscar Wilde si distinsero per l'uso di un linguaggio ricercato, un senso di finezza e una predilezione per temi come l'estetismo, la sensualità e la decadenza. Questo movimento rifletteva un'epoca di crisi e di trasformazioni profonde nella cultura europea.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Decadentismo
La soluzione associata alla definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" conferma che la soluzione 'Decadentismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Decadentismo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il movimento letterario di cui fecero parte D Annunzio e Oscar Wilde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decadentismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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