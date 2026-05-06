Lontani dalla gente

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lontani dalla gente' è 'Isolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLATI

Perché la soluzione è Isolati? Le persone che si trovano isolate sono distanti dalla comunità e dalle relazioni sociali, vivendo in una condizione di esclusione e solitudine. Questa condizione può derivare da barriere culturali, problemi di comunicazione o situazioni di emarginazione. Gli individui isolati spesso sperimentano difficoltà nel condividere idee, sentimenti o bisogni con gli altri, creando un senso di distanza emotiva e sociale. La loro presenza nel tessuto sociale può risultare invisibile e poco considerata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lontani dalla gente". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lontani dalla gente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isolati

Quando la definizione "Lontani dalla gente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lontani dalla gente" conferma che la soluzione 'Isolati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isolati

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lontani dalla gente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isolati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gruppi di case delimitati da stradeAlcuni sono tagliatiTenuti in quarantenaUn mucchio di gente pigiataChiasso di gente allegraMoltitudini di gente unitaLontani predecessoriI parenti più lontani