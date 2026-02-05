Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto' è 'Lentini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lentini? Iacopo da Lentini è riconosciuto come colui che ha creato il sonetto, una forma poetica che ancora oggi viene apprezzata per la sua struttura e musicalità. La sua inventiva ha influenzato profondamente la poesia italiana e europea, contribuendo a definire uno stile che combina brevità e intensità espressiva. La sua opera ha aperto la strada a molti poeti successivi, lasciando un’eredità duratura nella letteratura.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lentini:

L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Iacopo da : è ritenuto l inventore del sonetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

