La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII' è 'Da Lentini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DA LENTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Da Lentini? Jacopo da Lentini, poeta siciliano del XIII secolo, è riconosciuto come l'inventore del sonetto, una forma poetica che ha rivoluzionato la poesia italiana introducendo una struttura rigorosa di 14 versi. La sua innovazione ha influenzato profondamente la letteratura, offrendo un modello che ancora oggi viene ammirato e studiato. La sua creatività ha lasciato un segno indelebile nella storia della poesia italiana.

Per risolvere la definizione "Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Da Lentini:

D Domodossola A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Iacopo : inventò il sonetto nel sec. XIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

