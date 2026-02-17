Il Sobrero inventore della nitroglicerina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Sobrero inventore della nitroglicerina' è 'Ascanio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCANIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Sobrero inventore della nitroglicerina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Sobrero inventore della nitroglicerina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ascanio? Ascanio, ingegnoso inventore, ha rivoluzionato il mondo della scienza con le sue scoperte nel campo delle sostanze esplosive. La sua creatività ha portato alla nascita di un'innovazione importante, vista come un passo avanti per le applicazioni industriali e mediche. La sua opera ha lasciato un segno indelebile nella storia, dimostrando l'importanza dell'ingegno e della sperimentazione.

In presenza della definizione "Il Sobrero inventore della nitroglicerina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Sobrero inventore della nitroglicerina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ascanio:

A Ancona S Savona C Como A Ancona N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Sobrero inventore della nitroglicerina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

