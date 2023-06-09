Così sono dette gambe snelle e affusolate

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così sono dette gambe snelle e affusolate' è 'Tornite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORNITE

Perché la soluzione è Tornite? Le gambe che presentano una forma snella e affusolata vengono chiamate tornite, un termine che sottolinea l'armonia delle linee e la delicatezza delle proporzioni. Questa descrizione si riferisce a una silhouette elegante e armoniosa, che si distingue per la loro forma sottile e leggermente curvata. La parola suggerisce un aspetto estetico raffinato, spesso apprezzato nel contesto della moda e del senso estetico. La cura di questa caratteristica contribuisce a valorizzare la figura complessiva di una persona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono dette gambe snelle e affusolate". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Così sono dette gambe snelle e affusolate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tornite

Quando la definizione "Così sono dette gambe snelle e affusolate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono dette gambe snelle e affusolate" conferma che la soluzione 'Tornite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tornite

T Torino O Otranto R Roma N Napoli I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono dette gambe snelle e affusolate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tornite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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