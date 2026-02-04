Lo è un problema che si trascina da lungo tempo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è un problema che si trascina da lungo tempo' è 'Annoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è un problema che si trascina da lungo tempo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un problema che si trascina da lungo tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Annoso? Qualcosa che dura da molti anni, spesso portando fastidio o stanchezza. La ripetizione di una situazione negativa o di un disagio prolungato rende difficile trovare sollievo. Questo termine descrive un disagio che si prolunga nel tempo, creando un senso di insoddisfazione o frustrazione. È un sentimento o una condizione che si mantiene nel corso degli anni, rendendo difficile il superamento o il cambiamento.

La soluzione associata alla definizione "Lo è un problema che si trascina da lungo tempo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un problema che si trascina da lungo tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Annoso:

A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un problema che si trascina da lungo tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

