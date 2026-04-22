Trascina chi non è capace di controllarsi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Trascina chi non è capace di controllarsi' è 'Foga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOGA

Perché la soluzione è Foga? La parola foga indica uno stato di impulso intenso e irrefrenabile che può portare a comportamenti impulsivi e spesso fuori controllo. Questa condizione si manifesta quando una persona si lascia dominare da un desiderio forte, senza riuscire a mantenere la calma o la razionalità. La foga può essere scatenata da emozioni intense come rabbia, passione o desiderio di vittoria, e spesso si traduce in azioni rapide e senza ponderazione. La capacità di mantenere il controllo evita che si lasci trascinare dalla foga.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trascina chi non è capace di controllarsi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Trascina chi non è capace di controllarsi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Foga

La definizione "Trascina chi non è capace di controllarsi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trascina chi non è capace di controllarsi" conferma che la soluzione 'Foga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foga

F Firenze O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trascina chi non è capace di controllarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Foga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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