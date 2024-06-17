Lo si ricostruisce a Natale

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo si ricostruisce a Natale' è 'Presepio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESEPIO

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo si ricostruisce a Natale
  • Risposta: PRESEPIO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O
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Lo si ricostruisce a Natale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Presepio

La soluzione associata alla definizione "Lo si ricostruisce a Natale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Presepio'.

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
E Empoli
P Padova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Presepio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si ricostruisce a Natale". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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