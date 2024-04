La definizione e la soluzione di 10 lettere: Con la brutta stagione ha il negozio pieno. FARMACISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco e di tutti i prodotti per la salute e il benessere, che si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci (compresi presidi medico-chirurgici ed alimenti destinati a fini medici speciali). Esso ha specifiche competenze in farmacologia pura e applicata, chimica farmaceutica pura e applicata, tossicologia e analisi chimiche, fisiche, biologiche, microbiologiche e tecnologiche su tutti i prodotti per la salute in qualunque matrice, ...

farmacista ( approfondimento) m e f sing

(professione) (medicina) (farmacologia) (chimica) (tecnologia) professionista laureato in farmacia, abilitato a preparare, classificare e vendere medicinali

Sillabazione

far | ma | cì | sta

Pronuncia

IPA: /farma'tista/

Etimologia / Derivazione

da farmaco, dal greco µa

